Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall

Stadtroda (ots)

Eine 66 Jahre alte Frau wurde am heutigen Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Stadtroda lebensgefährlich verletzt. Kurz nach 9.00 Uhr wurde sie auf der Klosterstraße als Fußgängerin von einem PKW erfasst. Dessen Fahrer erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zum Hergang und zur Unfallursache laufen noch. Ein Gutachter war in die Ermittlungen einbezogen. Die Straße blieb für eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell