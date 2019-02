Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Mülltonnenbrände

Am Mittwochmorgen, gegen 00:40 Uhr, wurde die Polizei über mehrere brennende Mülltonnen informiert. Unbekannte Täter zogen durch die Innenstadt von Weimar und brannten in der Wielandstraße drei Mülltonnen, drei Mülltonnen in der Schillerstraße und zwei Tonnen in der Hegelstraße an. Durch den Brand wurden auch eine Hausfassade und eine Hauseingangstür in der Schillerstraße beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

Abkommen nach rechts

Eine 68-jährige Frau fuhr am Dienstagmittag mit ihren Pkw auf der Landhausallee in Richtung Süßenborn. In Höhe des DEKRA-Stützpunktes kam sie aus unerklärlichen Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein auf einem Grünstreifen stehendes Verkehrszeichen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 4300 Euro.

Aufgefahren

Zu einem Schaden von circa 1500 Euro kam es am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Frau fuhr vom Weimar Platz in Richtung Rathenauplatz und bemerkte nicht, dass in Höhe der Einfahrt zum Atrium der Verkehr zum Stillstand kam. Sie fuhr mit ihren Pkw auf einen haltenden VW auf. Beide Fahrer blieben unverletzt.

