Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldung aus Jena

Jena (ots)

Die Jenaer Polizei sucht dringend Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagabend in Jena Lobeda zugetragen haben soll. Ein Fußgänger wollte die Nikolaus-Theiner-Straße in Höhe der Hausnummer 3 überqueren. Dabei wurde er eigenen Angaben zufolge von einem Pkw erfasst und stürzte auf die Straße. Anschließend fuhr das Auto auf den Netto-Parkplatz. Dort wendete die Fahrerin offensichtlich und fuhr zurück. Dabei soll es nach Angaben des Fußgängers zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen ihm und dem Pkw gekommen sein. Fortfolgend fuhr das Auto in Richtung Lobdeburgweg davon, ohne dass sich die Fahrerin um den leicht verletzten Fußgänger kümmerte bzw. ihre Personalien bekannt gab. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Pkw soll es sich um einen Fiat gehandelt haben. Trotz der Dunkelheit gab der Mann an, dass er erkannt habe, dass am Steuer des Autos eine Frau mit langen braunen Haaren gesessen haben soll. Nähere Angaben konnte der Mann nicht machen, er selbst war zum Unfallzeitpunkt erheblich alkoholisiert. Zur Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Jenaer Polizei Zeugen um Mithilfe. Wer hat den Vorfall am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr beobachtet? Hinweise bitte unter Tel. 03641-810.

