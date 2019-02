Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Zur Mittagszeit des 26.02.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw Honda in Apolda die Weimarische Straße von der Liebknechtstraße kommend weiter geradeaus auf die Straße An der Goethebrücke. Die Fahrerin eines Pkw Opel befuhr zu diesem Zeitpunkt die Erfurter Straße von der B 87 kommend weiter geradeaus in die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße. An der dortigen Lichtzeichenanlage hatte die Opel-Fahrerin in ihre Fahrtrichtung Grün. Dies konnte ein Fahrzeugführer hinter dem Opel bezeugen. Der Honda-Fahrer fuhr bei Rot, räumte den Verstoß ein und sagte weiter, aufgrund der Sonnen-einwirkung schienen alle Lampen an der Ampelanlage zu leuchten. Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallschäden belaufen sich auf 17.000 EUR.

Der Fahrer eines Pkw Mazda befuhr am Dienstagnachmittag die Landstraße von Darnstedt in Richtung Niedertrebra. Hier beabsichtigte er einen vor ihm fahrenden Pkw Honda zu überholen. Er beachtete jedoch nicht den Gegen-verkehr und musste während des Überholvorgangs scharf nach rechts einscheren, um einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen. Dabei streifte er mit dem rechten hinteren Kotflügel den Honda am vorderen linken Kotflügel. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1000 EUR.

In der Zeit von 07:00 bis 13:00 Uhr des 26.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B87 bei Mattstedt, An der Poche durch. 28 Ahndungen erfolgten im Verwarngeld-bereich. Gegen 3 Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 105 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell