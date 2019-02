LPI-J: Neues aus Weimar

Landespolizeiinspektion Jena

Einbruch Sportlerheim

Einen Schaden von circa 3900 Euro hinterließen unbekannte Täter im Vereinsheim von Großschwabhausen. Sie verschafften sich von Sonntag zum Montag den Zutritt und hebelten im Gebäude 8 Holztüren, eine Stahltür sowie ein Fenster auf. Es konnte noch nicht gesagt werden, ob die Täter etwas mitgenommen haben.

Einbruch in Firma

Da es keine Aufbruchsspuren gab, hat sich vermutlich am Montagabend ein unbekannter Täter in eine Firma in der Otto-Schott-Straße einschließen lassen. Er betrat mehrere Büroräume und entwendete aus einer Schublade eine Geldkassette mit circa 2000 Euro. Im Anschluss öffnete er von innen ein Fenster und verschwand in unbekannte Richtung.

Einbruch Wohnhaus

Unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise im Zeitraum vom 01.02.2019 bis 25.02.2019 den Zutritt zu einem Grundstück in Umpferstedt. Hier wurde ein Fenster zu dem unbewohnten Einfamilienhaus aufgebrochen. Die Täter stiegen ein und brachen hier zwei weitere Türen im Inneren auf. Aus einer Garage wurde ein Moped der Marke Schwalbe entwendet. Momentan sind der Wert und der Schaden noch nicht bekannt.

Wildunfall

Einen Schaden von circa 5000 Euro richtete ein Wildschwein an einem Pkw Mercedes an. Es lief am Montagabend, gegen 21:10 Uhr, zwischen den Ortslagen Gutendorf und Bad Berka von rechts nach links über die Straße. Hier wurde es von dem Pkw erfasst und überlebte den Zusammenstoß nicht. Die 53-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Der Mercedes musste im Anschluss abgeschleppt werden.

