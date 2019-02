Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall am Montagnachmittag in Jena-Ost. Eine Opel-Fahrerin wollte aus einer Grundstücksausfahrt in der Georg-Werth-Straße nach links auf die Heinrich-Heine-Straße auffahren. Dabei übersah sie offensichtlich die Fußgängerin, die auf dem Gehweg aus Richtung Dammstraße in Richtung Tautenburger Straße lief und sich gerade auf Höhe der Grundstücksausfahrt befand. Das Auto erfasste die Fußgängerin. Sie stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Die Autofahrerin erschrak, fuhr geradeaus über die Heinrich-Heine-Straße, durchfuhr eine Hecke und kam auf einer Grünfläche zum Halten. Die Fußgängerin wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Jena gebracht. Auch die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste ärztlich versorgt werden.

Zu einem Kellerbrand kam es am Montagabend in der Richard-Zimmermann-Straße 3. Die Tür eines ge- aber nicht verschlossenen Kellerverschlages geriet in Brand. Gegen 19.40 Uhr bemerkten Hausbewohner das Feuer und informierten Feuerwehr und Polizei. Durch die Flammen wurde die Holztür des leeren Kellerverschlages beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer rechtzeitig, so dass es nicht auf andere Kellerverschläge übergreifen konnte. Bei dem Brand kamen keine Personen zu schaden, das Haus musste nicht evakuiert werden. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03641-810.

Aus gegebenen Anlass warnt die Jenaer Polizei erneut vor Trickbetrügern. Eine Vielzahl von Anrufen erreichte am Montagabend Einwohner Jenas. Mindestens elf, vorwiegend ältere Menschen, wurden von einem Unbekannten angerufen. Der Mann stellte sich jeweils als Angehöriger der Jenaer Polizei vor, erzählte von einem kurz zuvor in der Nachbarschaft festgestellten Einbruch und befragten die Angerufenen nach in der Wohnung aufbewahrten Wertgegenständen und Bargeld. Der Anrufer wurde zum Teil beleidigend und drohte in einem Fall sogar mit dem Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei, falls die Angerufene nicht mit ihm kooperieren würde. In allen Fällen wurden die Jenaer misstrauisch, beendeten das Telefongespräch und informierten die Polizei. Somit hatten die Trickbetrüger keinen Erfolg. Die Polizei bittet, auch weiterhin wachsam zu bleiben und sich nicht auf Anrufer einzulassen, die Ihnen nicht bekannt sind. Oftmals rufen sie mit unterdrückter Telefonnummer an. Hinterfragen Sie das Anliegen des Anrufers bzw. bitten Sie um dessen Telefonnummer. Beenden Sie anschließend das Telefongespräch und rufen selbst beim Anrufer zurück. Die Anrufer, die keine ehrbaren Absichten haben, beenden meist von selbst das Gespräch, wenn man nach ihrer Telefonnummer fragt. Haben Sie Zweifel an der Echtheit des Anrufers, scheuen Sie sich nicht, das Telefongespräch einfach zu beenden. Das ist in diesem Fall keineswegs unhöflich sondern vorsichtig.

