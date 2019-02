Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autoteilediebe gefasst (mit Fotos)

Jena (ots)

Nach dem Diebstahl zweier Stoßstangen in einem Autohaus in der Jenaer Wiesestraße konnte die Polizei Jena am Montag Nachmittag drei polnische Diebe stellen. Sie waren mit einem weißen Transporter unterwegs und wurden durch die Beamten auf der Stadtrodaer Straße gestoppt. Im Auto fanden die Beamten weitere, vermutlich gestohlene, Autoteile, die bisher aber noch keinen Diebstählen zugeordnet werden konnten. Die drei Männer verblieben bis zum Morgen im Polizeigewahrsam und wurden dann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in den heutigen zeitigen Morgenstunden wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Bearbeitung der Anzeige läuft aber weiter.

