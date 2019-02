Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Vom vergangenen Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter einen in der Apoldaer Rathenaustraße abgestellten VW T4 mit den amtlichen Kennzeichen APD-K 3. Im Fahrzeug waren Werkzeuge im Wert von 2.000 EUR deponiert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den späten Abendstunden des 25.02.2019 kam es in einer Wohnung der Apoldaer Eduardstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dessen Wohnungsinhaber und zwei seiner Kumpane, alle drei polizeibekannt, konsumierten gemeinschaftlich Alkohol. In der Folge kam es erst zu einer verbalen und dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Wohnungsinhaber und den Kumpels. Seitens der eingesetzten Polizeibeamten wurde dem Spuk ein Ende gesetzt. Der 30-jährige Wohnungsinhaber wurde auf Grund seiner Verletzungen zur ärztlichen Versorgung ins Apoldaer Klinikum eingeliefert. Die beiden Schläger, 25 und 38 Jahre alt, verbrachten die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Alle drei Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss.

