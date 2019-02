LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 25.02.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Sachschaden an einen Fahrzeug

In der Zeit vom 23.02.2019, 20:00 Uhr, bis 24.02.2019, 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter den Pkw einer 45-jährigen Frau. Das Fahrzeug Renault Clio wurde mittels eines Faserschreibers an der Fahrertür beschmiert. Ebenfalls wurde die hintere linke Tür beschmutzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Das ganze geschah in Ulla.

Zucker im Tank

In Bad Berka auf einen Parkplatz kam es am Sonntag in der Zeit von 02:00 bis 11:20 Uhr zu einen Sachbeschädigung an einen Pkw VW Polo. Ein 21 Jahre männliche Person hebelte die Tankklappe des VW Polo mittels Schraubenzieher auf und warf anschließend Zucker hinein. Der Schaden am Motor ist noch unbekannt.

Unfall

Zu einen Unfall kam es am Sonntag, gegen 13:10 Uhr in Weimar. Ein 26 Jahre alter Mann befuhr mit seinen Renault die Meyerstraße in Richtung Carl-August-Allee. Ein 65-jähriger Mann befuhr mit einen Renault die Carl-August-Allee und wollte in die Meyerstraße. Der 26 Jährige missachte die Vorfahrt und beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der Sachschaden an den Pkw beträgt ca. 4000 Euro.

Ausparkunfall

In der Müllerhartungstraße Höhe Hausnummer 9 kam es am Sonntag, gegen 06:00 Uhr, zu einen Unfall beim Ausparken. Eine 49 Jahre alte Frau wollte mit ihren Toyota aus eine Parklücke hinaus fahren. Vor ihr stand ein VW Golf. Beim Rangieren stieß sie gegen den VW sodass dieser beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. Am Pkw Toyota entstand kein sichtbarer Schaden.

Eisner, PHM

