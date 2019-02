Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebreicht der PI Apolda

Apolda (ots)

Am Wochenende beschädigten in Pfiffelbach, Weimarer Straße unbekannte Täter mittels einem spitzen Gegenstand den Lack der rechten Beifahrertür sowie den Kotflügel eines hier abgestellten Pkw Toyota und zerstachen einen der vorderen Reifen.

In den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Täter gewaltsam in den Lagerraum einer Gastronomischen Einrichtung in Apolda, Erfurter Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Nahrungs-mittel und verschiedene Getränke hieraus entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Der Fahrer eines Pkw Skoda wollte am Samstagnachmittag aus einer Grundstücksausfahrt in Apolda, Jenaer Straße nach links in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er einen herkommenden Pkw Fiat und kollidierte mit diesem. Personen wurden nicht verletzt.

Am Sonntagnachmittag überwand ein Hund die Umfriedung eines Gartengrundstücks, lief auf die angrenzende Bundesstraße zwischen Oberroßla und dem Abzweig Niederroßla und wurde von einem Pkw erfasst. Zum Glück wurde der Hund, laut Aussagen vom behandelten Tierarzt nur leicht verletzt.

