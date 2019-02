Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Die Polizei sucht Zeugen

Jena (ots)

In der Nacht vom 21. Februar 2019, gegen 14:30 Uhr zum 22. Februar 2019 gegen 09:15 Uhr gelangte der unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise in eine Tiefgarage im Stadtzentrum Jena. Fortfolgend begab sich der Täter zu zwei geparkten Fahrzeugen, öffnete diese vermutlich mit technischen Hilfsmitteln und baute das Navigationsgerät, die Scheinwerfer, die Klimaanlage und das Lenkrad aus beiden Fahrzeugen fachgerecht aus. Hierdurch entstand ein Gesamtbeuteschaden in Höhe von 16.000 Euro. Ein sichtbarer Sachschaden ist an beiden Fahrzeugen nicht entstanden.

Zeugen, die Hinweise zum möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641-81/0 zu melden.

