Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl von I-Phones

Jena (ots)

Am Freitag in der Zeit zwischen 11:50 bis 12:15 Uhr betraten zwei unbekannte männliche Personen die Verkaufsräume von zwei unterschiedlichen Telefonanbietern im Jena-Zentrum und begaben sich zielgerichtet zur Verkaufsauslage. Dort entfernte einer der Beiden mittels handelsüblicher Fugenlehre die Diebstahlsicherung von den zwei Mobiltelefonen und steckte dieses ein, ohne die Ware zu bezahlen. Anschließend entfernten sich beide Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Es ist ein Beuteschaden in Höhe von etwa 1300,- EUR pro I-Phone entstanden.

Zeugen, die Hinweise zum möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641-81/0 zu melden.

