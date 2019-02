Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichen gestohlen

Crossen an der Elster (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum vom 19.02.2019 auf den 22.02.2019 beide SHK-Kennzeichentafeln eines schwarzen Volvo V70, welcher auf einer Freifläche am Bahnhof in der Bahnhofstraße in Crossen stand. Der Beuteschaden wird mit 40 Euro angegeben.

Hinweise zum Diebstahl an die PI Saale-Holzland unter der 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

