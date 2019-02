Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Geunitz (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag zu Samstag in den Hauswirtschaftsraum eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße in Geunitz einzubrechen. Der Versuch misslang. Der Schaden an der Tür wird mit 200 Euro angegeben.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Geunitz beobachtet haben. Hinweise an die PI Saale-Holzland unter der 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

