Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abgetretene Außenspiegel

Bürgel und Eisenberg (ots)

In Bürgel und Eisenberg wurden Samstagfrüh und -abend an zwei Fahrzeugen die Außenspiegel gewaltsam beschädigt. In Eisenberg konnte der 16-jährige Täter im Bereich des Parkplatzes in der Lessingstraße durch Beamte der PI Saale-Holzland gestellt werden. Er war alkoholisiert und musste seinen Eltern übergeben werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Der Täter in Bürgel blieb unerkannt. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen weißen Opel Corsa, welcher an der Tankstelle in Eisenberg abgestellt war.

Die Polizei sucht Zeugen zu der Sachbeschädigung in Bürgel. Hinweise an die PI Saale-Holzland unter der 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

