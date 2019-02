Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 22.02.2019 - 24.02.2019

Weimar (ots)

Diebstahl aus einen Fahrzeug

Am 22.02.2019 kam es in der Zeit von 14:05 Uhr - 14:20 Uhr auf dem Parkplatz am Schloss Ettersburg zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Hierbei wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und die auf der Rückbank liegende Handtasche entwendet. Das Beutegut sind neben diversen Papieren und Schlüsseln ca. 80EUR Bargeld. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 200EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug gegen Unbekannt aufgenommen.

Gefährliche Körperverletzung in Weimar OT Schöndorf

In der Nacht vom 22.02.2019 zum 23.02.2019 kam es in einer Wohnung in Weimar OT Schöndorf (Im Winkel) zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine Gruppe von ca. 10 Personen war in der Wohnung eines Pärchens zu Besuch. Zwischen dessen männlichem Part, einem 26-Jährigen und der Gruppe kam es zum verbalen Streit. In dessen Folge wurde er durch einen ebenfalls 26-Jährigen aus der Gruppe heraus mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend entfernte sich die Gruppe aus der Wohnung. Der Haupttäter konnte durch die Polizei im Nahbereich ermittelt werden. Da gegen diesen außerdem ein offener Haftbefehl vorlag, wurde er vor Ort festgenommen und zur Justizvollzugsanstalt verbracht. Das Opfer der gefährlichen Körperverletzung wurde zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Weimar verbracht.

Zeugenaufruf wegen sexueller Belästigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

In der Nacht vom 22.02.2019 zum 23.02.2019 kam es in einer Bar am Markt in Weimar zu einem polizeilichen Einsatz. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes störten zwei zunächst unbeteiligte Männer, ein 24-jähriger Deutscher und ein 23-jähriger Bolivianer die polizeiliche Maßnahme. Aufgrund dessen erhielten sie für den Einsatzbereich einen Platzverweis, welchen sie, wenn auch zögerlich, nachkamen. Nachdem sich die beiden Personen entfernten, wurden die Beamten von einer Frau angesprochen. Diese gab an, dass die beiden o.g. Männer in der Bar Frauen angetanzt und unsittlich berührt hätten. In der Folge verfolgten die Beamten die beiden Männer, die sich mittlerweile entfernt hatten. Sie konnten in einer naheliegenden Straße aufgenommen werden. Bei der Annäherung warfen die Beiden ein Verkehrsschild vor den Funkstreifenwagen, welcher dieses in der Folge überfuhr. Nur durch Zufall kam es hierbei nicht zu Sachschaden. Die beiden Männer wurden in Unterbindungsgewahrsam genommen. Gegen sie wurde Anzeige wegen sexueller Belästigung und gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr erstattet.

Da sich die Zeugin während der Verfolgung vom Einsatzort entfernte, wird sie gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden. Wer weiterhin sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, ist aufgerufen, diese unter der Telefonnummer 03643/882-0 anzuzeigen.

