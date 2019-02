Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena

Nach einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger und einer anschließenden Unfallflucht bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise. Ein junger Mann lief am Donnerstagabend als Fußgänger stadtauswärts den für Radfahrer freigegebenen Fußweg rechtsseitig der Stadtrodaer Straße. Ca. 150 m vor der Bushaltestelle Alt-Lobeda / Gärtnerei Boock kam ein unbeleuchteter Fahrradfahrer von hinten gefahren und stieß im Fahren gegen den Fußgänger. Der 17-Jährige wurde dabei am Rücken verletzt, so dass er zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht werden musste. Der Radfahrer, der den Unfall bemerkt haben muss, verließ den Unfallort in Richtung Lobeda, ohne sich um den Verletzten zu kümmern bzw. seine Personalien mitzuteilen. Der Unfallverursacher ist etwa 1,90m groß und hatte einen Schal vor das Gesicht gezogen, so dass es teilweise verdeckt war. Die Polizei hat die Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 03641-810 zu melden.

Zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am Donnerstagabend in der Saalbahnhofstraße. Beide fuhren sich auf einem kombinierten Fahrrad- und Fußgängerweg entgegen und übersahen sich dabei offensichtlich. Beide Fahrradfahrer hatten ihr Rad ordnungsgemäß beleuchtet. Auf Höhe der Hausnummer 2 stießen sie frontal zusammen und stürzten. Dabei verletzte sich einer der Beiden leicht am Kopf. Die zweite Beteiligte, eine Radfahrerin, erlitt Knieverletzungen. Zwei Rettungswagen brachten die Beiden zur medizinischen Versorgung ins Klinikum.

Ein hochwertiges Fahrrad entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Jena-Nord. Die Diebe hatten den Keller in der Zeitzerstraße aufgebrochen und das Mountainbike im Wert von 2.500 Euro gestohlen. Auch in Jena Lobeda-West waren Kellereinbrecher unterwegs. Sie hebelten gewaltsam die Schlösser zweier Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus in der Fritz-Ritter-Straße auf und entwendeten u.a Werkzeug und ein weiteres Fahrrad. Die Polizei rät dringend, die Keller häufiger zu kontrollieren und die Keller- bzw. Haustüren geschlossen zu halten.

