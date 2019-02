Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 22.02.2019

Weimar (ots)

Diebstahl aus einen Fahrzeug

In der Zeit vom 20.02.2019, 19:15 Uhr bis 21.02.2019, 06:30 Uhr brachen unbekannte Täter die Schiebetür eines Lieferwagens von einer Tabakwarenfirma auf. Das Fahrzeug stand im Weimarwerk. Entwendet wurden 77 Packungen Zigaretten mit je 20 Schachteln. Der Wert der Zigaretten ca. 10000 Euro. Am Fahrzeug Peugeot wurde die Tür beschädigt.

Unfall im Landkreis

Am Donnerstag, gegen 09:15 Uhr, kam es auf der Ortsverbindungsstraße nach Meckfeld, Einmündung nach Hayn zu einen Unfall. Eine 62-jährige Dame aus Bad Berka mit ihren Pkw BMW übersah einen Pkw VW. In der abknickenden Vorfahrtsstraße zur Einmündung nach Hayn verstieß die Frau gegen das Rechtsfahrgebot und steifte den VW. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von ca. 8000 Euro. Personen wurden bei diesen Unfall nicht verletzt.

Diebstahl von Salat

In einem Geschäft in der Taubacher Straße entnahm eine unbekannte männliche Person am Donnerstag, gegen 12:25 Uhr, von der Selbstbedienungstheke Salat weg ohne diesen an der Kasse zu bezahlen. Durch einen Mitarbeiter wird er daraufhin angesprochen. Er gibt dann diesen seinen Ausweis und entreißt ihn gleich wieder. Der Täter flüchtet dann aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Der Wert des Salates betrug ca. 3 Euro.

Unfall in Weimar

Zu einen Unfall kam es am Donnerstag in Weimar, Erfurter Straße Höhe Hausnummer 86. Die Uhrzeit war 15:30. Eine 23 Jahre alte weibliche Person fuhr mit ihren Hyundai stadtauswärts. Vor ihr fuhren noch zwei Skodas. In Höhe der Tankstelle HEM wollte der Fahrer des Skodas Fabia nach links abbiegen. Er musste aber auf den Gegenverkehr achten. Die Karoq Fahrerin hielt hinter dem bereits stehenden Fabia an. Die Hyundai Fahrerin bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den Skoda Karoq auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Pkw betrug ca. 6000 Euro. Der Fabia konnte seine Fahrt fortsetzen und hatte keinen Schaden.

