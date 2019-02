Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Laut Zeugenaussagen befuhr gegen 20:00 Uhr des 21.02.2019 ein Fahrzeugführer die Kanoldstraße in Apolda, beabsichtigte an deren Einmündung in die Schulbergstraße einzubiegen und weiter in Richtung Erfurter Straße zu fahren. Dabei musste dieser nach rechts ausweichen, da ihm ein anderer PKW entgegen kam. Hierbei schätzte er den seitlichen Abstand zu der am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkenden gelben Pkw Opel falsch ein und kollidierte mit dessen hinterer Fahrzeugseite. Im Anschluss verließ er pflichtwidrig die Unfallstelle.

Im Zeitraum vom 14.02. bis zum 21.02.2019 beschädigten unbekannte Täter mittels einem spitzen Gegenstand die Motorhaube eines Kliniktransporters in der Bad Sulzaer Sophienstraße.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am frühen Morgen des 21.02.2019 befand sich die Fahrerin eines Pkw Skoda zunächst an einer Zapfsäule auf dem Tankstellengelände in Obertrebra und wollte nach dem Tankvorgang wegfahren. Da sich vor ihr ein Auto befand, rangierte sie von der Zapfsäule weg. Dabei kollidierte sie mit einem parkenden Pkw Opel. Die entstandenen Unfallschäden werden auf 3.000 EUR beziffert. Verletzt wurde niemand.

In der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr des 21.02.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle vor der Schule, in der Apoldaer Friedrich-Engels-Straße durch. 22 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen einen Fahrzeug-führer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 54 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell