Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Einbrecher hörte ein Zeuge in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in den Fuchslöchern. Er informierte telefonisch die Polizei, die umgehend zu der Straße fuhr. Als sie kurze Zeit später ankamen, waren die beiden schwarz gekleideten Eindringlinge bereits geflüchtet. Zuvor hatten sie eine Gartenlaube, die sich auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses befand, aufgebrochen und sie durchwühlt. Der Eigentümer, den die Beamten zum Sachverhalt befragten, stellte beim näheren Betrachten fest, dass die Einbrecher ein Fahrrad BULLS aus der Gartenhütte gestohlen hatten. Im Rahmen der Ermittlungen und der Anzeigenaufnahme wurde zwei Häuser nebenan eine weitere Gartenhütte festgestellt, die ebenfalls aufgebrochen worden war. Hier hatten die Diebe ein Fahrrad der Marke CUBE mitgenommen. In einem Nachbargrundstück konnte eines der gestohlenen Fahrräder wieder aufgefunden werden. Es konnte nach erfolgten kriminaltechnischen Maßnahmen wieder an den Eigentümer übergeben werden. Im Laufe des Morgens wurde durch eine weitere Familie in der Straße festgestellt, dass ihnen zwei Fahrräder gestohlen wurden. Sie erschienen auf der Dienststelle und zeigten den Diebstahl an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einen Ladendieb beobachtete ein Zeuge am Mittwochabend in einem Einkaufsmarkt in Jena Lobeda-West. Der Mann nahm verschiedene Parfümerzeugnisse aus dem Regal und packte seinen Rucksack damit voll. Anschließend verließ der Mann den Einkaufsmarkt, ohne die Waren zu bezahlen. Die Polizei wurde daraufhin telefonisch durch Mitarbeiter des Geschäftes gerufen und zum Vorfall informiert. Als der Mann am Ausgang des Geschäftes von den Beamten auf den Diebstahl angesprochen wurde, fanden sie in seinem Rucksack und einer weiteren Tasche u.a. Parfüm und elektrische Zahnbürsten im Wert von 649 Euro. Außerdem hatte der 27-Jährige geringe Mengen von Cannabis bei sich. Weil sich der Mann nicht ausweisen wollte, wurde er nach einem Ausweisdokument durchsucht. Dabei fanden die Beamten einen zur Fahndung ausgeschriebenen Führerschein, der aus einer weiteren Eigentumsstraftat stammt.

Wegen Beleidigung und Ladendiebstahl müssen sich zwei junge Männer demnächst verantworten. Einer der Männer war mit einem leeren Beutel in einen Einkaufsmarkt in der Innenstadt gegangen. Ohne zu bezahlen verließ er den Markt jedoch mit einer gefüllten Tüte. Das kam den Mitarbeitern des Marktes verdächtig vor. Sie sprachen den Mann und seinen Bekannten darauf an. Die Beiden wurden daraufhin aggressiv und beleidigten eine der Kassiererinnen. Dann rannten sie aus dem Geschäft und flüchteten in eine Straßenbahn. Die Polizei wurde informiert und stellte die beiden Männer in der Straßenbahn. Eine Prüfung des Beutelinhaltes ergab, dass sich darin mehrere Getränkedosen und Fleisch befanden. Beides konnte eindeutig dem Einkaufsmarkt zugeordnet werden. Das Diebesgut wurde den Mitarbeitern zurückgegeben, die beiden 27- und 22-jährigen Männer erhielten Hausverbot in dem Geschäft.

Unter Alkoholeinfluss und mit Ausfallerscheinungen war ein 33-Jähriger am Mittwochabend in Jena unterwegs. Er fiel mit seiner eigenartigen Fahrweise einer Polizeistreife auf, die ihn kontrollierte. Es stellte sich heraus, dass er 0,53 Promille Atemalkoholwert hatte. Da er keinen Ausweis oder ein anderes persönliches Dokument bei sich hatte, wurde er von den Polizisten in seine Wohnung begleitet, wo er seinen Ausweis liegen haben wollte. In der Wohnung stellten die Beamten einen gestohlenen Fahrradrahmen fest, der in Fahndung stand. In der Küche stand eine Marihuana-Aufzuchtstation. Bei dem Mann sollte eine Blutentnahme durchgeführt werden, um den tatsächlichen Blutalkoholwert zu bestimmen und festzustellen, ob der Mann unter Drogen gestanden hat, als er das Fahrrad im öffentlichen Verkehrsraum führte. Auf dem Weg zum Klinikum zeigte er gegenüber der Polizisten den Hitlergruß und beleidigte später eine Beamtin. Die Liste der Delikte, für die er sich nun verantworten muss, ist umfangreich.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell