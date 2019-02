Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Gegen 16:00 Uhr des 20.02.2019 wurden zwei Personen durch Mitarbeiter beobachtet, wie diese den Verbrauchermarkt in Apolda, Buttstädter Straße mit einem halbvollen Einkaufswagen verließen, ohne die Waren zu bezahlen. Auf Grund der Personenbeschreibung konnten die Diebe im näheren Umfeld festgestellt werden. Der Einkaufswagen mit den darin befindlichen Lebensmitteln im Wert von 70 EUR wurden dem Markt zurückgegeben.

Nach Zeugenhinweisen befuhr kurz vor 19:00 Uhr des 19.02.2019 der Fahrer eines Pkw Nissan in Apolda die Utenbacher Straße stadtauswärts. Zu diesem Zeitpunkt querte eine Fußgängerin die Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. In der Folge lief die Fußgängerin in den Nissan, stürzte auf die Motorhaube und fiel zu Boden. Die 17-jährige Fußgängerin wurde auf Grund ihrer, zum Glück nur leichten, Verletzungen zur ärztlichen Versorgung im das Apoldaer Klinikum eingeliefert werden.

Am frühen Morgen des 20.02.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw Fiat die Landstraße zwischen Kleinromstedt und Apolda. Kurz vor den Abzweig Schöten wechselte plötzlich ein Reh die Straße, in der Folge das Wild mit der Stoßstange des Fiat kollidierte, Sachschaden 500 EUR. Das Reh lief vermutlich davon, da es an der Unfallstelle nicht aufgefunden wurde.

