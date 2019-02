Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbelehrbar

Jena (ots)

Ein 42-jähriger Kosovare wurde am Dienstag am Amtsgericht Jena zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten und einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt, wobei die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Richter äußerte am Ende der Verhandlung, dass das Verhalten des Beschuldigten "an Dreistigkeit kaum zu überbieten" war. Der Mann war durch die Jenaer Polizei mehrfach beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt worden. Dazu wurde er bereits vor einem Jahr zu einer Geldstrafe verurteilt. Besonders makaber: zur Verhandlung war er wiederum im Auto selbst gefahren, was eine neuerliche Anzeige nach sich zog. Beide Strafen wurden jetzt zusammengefasst. Die Geldstrafe von 1200 Euro hat er an die Verkehrswacht abzuführen.

