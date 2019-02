Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Aufbruch mehrerer Container

Unbekannte Täter verschafften sich vom letzten Sonntag bis Dienstagmorgen durch Aufschneiden eines Zaunsfeldes den Zugang zum Grundstück am Grunstedter Weg in Ulla. Mit einem Fahrzeug fuhren sie auf das Gelände und brachen hier 7 vermietete Stahlcontainer auf. Die Täter entwendeten eine Kettensäge, 3 Sätze Pkw-Räder und Kabelreste (Kupfer) im Wert von circa 3000 Euro. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

Gefährdung im Straßenverkehr/Unfall

Ein 30-jähriger Fahrer eines VW-Caddy fuhr am Dienstagabend, gegen 23:15 Uhr, auf der Bundesstraße 87 von Umpferstedt in Richtung Mellingen. Nach einer leichten Rechtskurve begann er einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Aufgrund von Gegenverkehr brach er den Überholvorgang ab und versuchte hinter den Lkw sich wieder einzuordnen. Der entgegenkommende Pkw Citroen wich nach rechts aus. In der Folge kam es aber zur seitlichen Berührung der beteiligten Fahrzeuge. Beide hielten an um die Personalien auszutauschen. Hierbei wurde in der Atemluft des Caddyfahrers Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 1,40 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 1200 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

Aufgefahren

Ein 55-jähriger Fahrer eines Pkw Ford Transit fuhr am Dienstagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, auf der Erfurter Straße in Richtung Umgehungsstraße. Er bremste bis zum Stillstand ab und wollte nach links zu einem Autohaus abbiegen. Ein nachfolgender Fahrer eines Pkw Skoda bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Transit auf. Dabei verletzte sich der 24-jährige Skodafahrer leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1500 Euro.

Zeugen gesucht

Am letzten Samstag wurde die Polizei über einen beschädigten Pkw in der Bodelschwinghstraße verständigt. In Höhe der Hausnummer 11 wurde ein Pkw Opel Corsa mit vier eingeschlagenen Scheiben festgestellt. Da die Tatzeit unbekannt blieb, sucht die Polizei Weimar nach Zeugen die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung machen können. Bitte unter 03643/8820 melden.

