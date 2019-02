Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Am 19.02.2019 kam es zwischen Wersdorf und Pfiffelbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hirsch und einem PKW Skoda. Das Tier hat sich von der Unfallstelle entfernt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Am 19.02.2019 wurde in Niederroßla eine Golf-Fahrerin, welche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, durch die Polizei festgestellt. Eine Anzeige wurde gegen die Fahrzeugführerin gefertigt.

Zwischen dem 18. und 19.02.2019 zerschnitten in Apolda, Oststraße unbekannte Täter die Benzinleitung eines geparkten PKW Ford und entwendeten ca. eine halbe Tankfüllung Benzin.

In der Nacht vom 19. zum 20.02.2019 versuchten Unbekannte einen Baucontainer in Bad Sulza, Naumburger Straße aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. An einem dort abgestellten Kran wurde der Tankstutzen gewaltsam geöffnet (Sachschaden ca. 500 Euro) und aus dem Tank ca. 70 Liter Diesel abgezapft.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

