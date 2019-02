Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Einbruch in Schule

Am letzten Wochenende wurde in die Grundschule in Weimar-Legefeld eingebrochen. Unbekannte Täter beschädigten von außen ein Fenster zu einer stillgelegten Toilette und stiegen ein. Auf dieser zerstörten sie ein Toilettenbecken. Im Anschluss versuchten sie die verschlossene Tür zum Flur der Schule aufzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Die Täter hinterließen einen Schaden von circa 500 Euro.

Diebstahl aus Sporthalle

Aus einer Sporthalle in der Belvederer Allee wurden mehrere Bekleidungsstücke entwendet. Unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit und begaben sich am Montagabend während des Sportunterrichtes in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr zu der nicht abgeschlossenen Umkleidekabine. Hier wurden drei Winterjacken mit Wohnungs- und Fahrzeugschlüsseln entwendet.

Fußgänger angefahren

Eine 32-jährige Frau fuhr am Montagabend, gegen 23:15 Uhr, mit ihren Pkw VW von der Henßstraße kommend über die Cranachstraße zur Humboldtstraße. Hierbei übersah sie einen Fußgänger, welcher die Cranachstraße zur Humboldtstraße überquerte. Die VW-Fahrerin streifte den 26-Jährigen und verletzte ihn leicht am rechten Bein. Im Anschluss brachte sie ihn zur medizinischen Behandlung in die Klinik nach Weimar. Von hier aus meldete sie den Unfall der Polizei.

Wildunfall

Am Dienstagmorgen kam es auf der Landstraße zwischen Weimar und Bad Berka zu einem Wildunfall. Kurz vor dem Abzweig nach Hetschburg, in einer Rechtskurve, tauchte eine Rotte Wildschweine auf die von rechts die Straße überquerten. Ein 36-jähriger Fahrer eines Pkw VW leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber den Zusammenstoß mit einem Schwein nicht verhindern. Eine nachfolgende Fahrerin (28) eines Pkw Seat kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den VW auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Wildschweine entfernten sich von der Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden und mussten abgeschleppt werden.

unter Drogen

Ein Pkw Seat wurde am Montagabend gegen 19:20 Uhr in der Rießnerstraße kontrolliert. Der 18-jährige Fahrer gab gegenüber den Polizeibeamten an, vor Fahrtantritt Betäubungsmittel genommen zu haben. Ein Drogenvortest verlief daraufhin positiv auf Amphetamine. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

