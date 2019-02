Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen für Jena

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmittag in der Jenaer Innenstadt. Ein VW-Fahrer befuhr die Grietgasse. Auf Höhe der Einfahrt zur Straße An der alten Post überquerte eine 80-jährige Fußgängerin gerade die Grietgasse. Der 85-jährige Autofahrer sah die Dame zu spät und schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen. Er fuhr die Frau an, sie stürzte und erlitt eine Kopfplatzwunde. Sie wurde ins Klinikum Jena gebracht, wo man sie ärztlich versorgte.

Unbekannte brachen in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Kastanienstraße ein. Die Eigentümerin ging am Montagnachmittag in den Keller und bemerkte, dass der Bretterverschlag gewaltsam geöffnet wurde. Bei näherer Betrachtung sah sie, dass die Einbrecher ihr Fahrrad im Wert von 540 Euro gestohlen haben.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell