Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 19.02.2019

Apolda (ots)

Die Fahrerin eines Blauen VW Golf parkte ihr Fahrzeug am Morgen des 18.02.2019 ordnungsgemäß in der Apoldaer Jägerstraße, in Fahrtrichtung Glockengießereistraße am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 18:00 Uhr ihren Pkw wieder nutzen wollte, stellte sie fest, dass der Frontbereich des Golfs beschädigt wurde. Nach derzeitigen Ermittlungen fuhr ein vor dem Golf abgestellter weißer Transporter gegen diesen und verließ im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Montag, zur Mittagszeit befuhr die Fahrerin eines Pkw Toyota den Kundenparkplatz des Verbrauchermarktes in Apolda, Utenbacher Straße. Beim Einparken übersah sie einen abgestellten Pkw Mercedes und kollidierte mit dessen hinterer Stoßstange und dem linken Kotflügel. Personen wurden nicht verletzt.

Kurz vor 19:00 Uhr, am 18.02.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw Ford die Landstraße von Wersdorf in Richtung Pfiffelbach. Beim Wersdorfer Wäldchen, hinter der Rechtskurve kam sie auf Grund örtlich begrenzter Winterglätte mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin musste aus dem Pkw geborgen werden und auf Grund ihrer Verletzungen zur ärztlichen Versorgung in das Apoldaer Klinikum eingeliefert werden. Ein Unfallzeuge konnte die Winterglätte auf der Fahrbahn bestätigen. Er selbst sei an besagter Stelle ebenfalls ins Schleudern gekommen, konnte sein Fahrzeug aber wieder unter Kontrolle bringen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell