Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Beschädigung an Straßenbahn

Jena (ots)

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr kam es zur Beschädigung der Scheibe einer Straßenbahn der Linie 1, Richtung Lobeda-West, als diese sich auf Höhe des Volksbades befand. Der Schaden an der Scheibe liegt bei 3000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise. Wer hat als Fahrgast aus dem Inneren der Straßenbahn verdächtige Personen bemerkt? Wer hat im Bereich des Volksbades Personen gesehen, die mit der Beschädigung zu tun haben könnten? Hinweise erbeten an die Polizei Jena unter der Rufnr 03641-810 bzw. per e-mail an: KPI.Jena@polizei.thueringen.de

