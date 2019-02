Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Fahrradteile entwendet

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Sonntag den Zutritt zu einen Fahrradkeller Überm Gänseholze in Weimar. Auf unbekannte Art und Weise gelangten sie in den verschlossenen Abstellraum. An den dort abgestellten Fahrrädern wurden 2x die kompletten Bremsanlagen sowie mehrere Teile von den Fahrrädern abmontiert. Diese hatten einen Wert von circa 2200 Euro.

Einbruch in Wohnhaus

Am letzten Samstag stiegen unbekannte Täter in der Zeit von 07:30 Uhr bis 18:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in Köttendorf (Weimarer Land) ein. Mit einem unbekannten Werkzeug wurde die Terrassentür aufgehebelt. Die Täter begaben sich in das Obergeschoss und durchsuchten alle Räume. Aus dem Erdgeschoss wurden ein Luftgewehr und ein Jagdmesser mitgenommen. Der Wert ist momentan unbekannt. An der Terrassentür entstand ein Schaden von circa 150 Euro.

unter Drogen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Samstagmorgen, gegen 00:15 Uhr, ein Pkw Seat in Kranichfeld kontrolliert. Hierbei wurde bei dem 38-jährigen Fahrer auch ein Drogenvortest angewandt. Dieser verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Bereits am Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, wurde in der Kranichfelder Heinrich-Heine-Straße ein Pkw VW kontrolliert. Hier wurde ein 28-Jähriger unter Einfluss von berauschenden Mitteln festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Auch hier wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell