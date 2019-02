Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen für Jena

Jena (ots)

Zeugen sucht die Kriminalpolizei Jena nach einem Brand einer Mülltonne in der Nacht zum Montag. Unbekannte hatten etwa gegen 2.00 Uhr eine Mülltonne in der Zwätzengasse, Ecke Ballhausgasse in Brand gesetzt und waren anschließend geflüchtet. Die Tonne brannte vollständig aus. Zum Glück konnte das Feuer nicht auf weitere Gegenstände bzw. eine Hauswand übergreifen. Es entstand etwa 250 Euro Sachschaden. Wer im Bereich des Tatortes zwischen Mitternacht und 2.00 Uhr Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 03641-810 mit der Jenaer Polizei in Verbindung zu setzen.

Einbrecher trieben am Wochenende am Salvador-Allende-Platz 9 und 11 ihr Unwesen. Gleich sieben Keller sowie das Büro des Hausmeisters wurden gewaltsam aufgebrochen und durchstöbert. Sie hatten es dabei u.a. auf Autofelgen, Werkzeugkoffer und eine Sackkarre abgesehen. Da noch nicht alle betroffenen Kellerbesitzer am Sonntagabend angetroffen und befragt werden konnten, ist die Aufzählung des Beutegutes noch nicht vollständig. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Die Polizei rät, Haus- und Kellertüren immer geschlossen zu halten. Seien Sie aufmerksam und schauen, wer tatsächlich ins Haus gehört. Öffnen Sie die Haustür nicht bei jedem Klingeln sondern fragen Sie, wer sich vor der Haustür befindet und was die Person im Haus möchte. Schauen Sie nicht nur nach Ihrem eigenen Keller sondern sprechen Sie mit Ihrem Kellernachbarn und achten gegenseitig auf Ihre Kellerparzellen.

Ein niegelnagelneues E-Bike begehrte ein Dieb in der Hans-Berger-Straße in Jena Lobeda-West. Die Eigentümerin hatte das 2.699 Euro teure Fahrrad nach dem Neuerwerb im verschlossenen Gemeinschaftsfahrradkeller abgestellt. Als sie es wieder nutzen wollte, merkte sie, dass es nicht mehr im Fahrradkeller stand. Offensichtlich hatte sich ein Dieb Zutritt verschafft und das Fahrrad entwendet. Die Dame erstattete am Sonntagmorgen Anzeige bei der Polizei, das Fahrrad wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Nicht schlecht staunten die Beamten, als die Frau am Nachmittag erneut anrief. Ihre Enkel hatten das Fahrrad in Lobeda herumfahren gesehen. Sie sprachen den Mann, der damit unterwegs gewesen war, auf den Diebstahl an. Dieser übergab ihnen daraufhin das E-Bike und lief anschließend davon. Die Frau fuhr daraufhin mit ihren Enkeln und dem Bike zur Dienststelle und nahm es nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen glücklich wieder mit nach Hause.

