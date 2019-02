Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 18.02.2019

Apolda (ots)

In den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag beschädigten unbekannte Täter einen in Apolda, Jenaer Straße abgestellten silberfarbenen Pkw VW Golf. Der oder die Täter benutzten einen spitzen Gegenstand und zerkratzen die Fahrertür des Fahrzeuges, Sachschaden 500 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Abendstunden des 15.02.2019 befuhr laut Zeugenaussagen der Fahrer eines weißen Pkw VW in Apolda die August-Baudert-Straße, in Richtung Hugo-Michel-Straße. Hierbei unterschätzte er den seitlichen Abstand zu einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Audi, kollidierte mit dessen linker Fahrzeugseite und verließ im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Unfallverursacher wurde an seiner Halteranschrift angetroffen. Nach erfolgter Belehrung gab er den Unfall zu. Unfallspuren wurden gesichert und eine Anzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Am Nachmittag des 16.02.2019 befuhren in dieser Reihenfolge der Fahrer eines Pkw VW Golf und der eines VW Touran in Oberroßla die Leipziger Straße, in Richtung Apolda. Der Fahrer des Golfs musste aufgrund des sich anstauenden Verkehrs am Abzweig Gramonter Straße verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der Touran-Fahrer zu spät und fuhr auf den Golf auf, Unfallschäden 2.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 02:15 Uhr, am 18.02.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw Renault die B 87, von Apolda in Richtung Rödigsdorf. Plötzlich querte vor dem Abzweig nach Oßmannstedt ein Wildschwein die Straße, in der Folge das Wild mit dem Pkw kollidierte, Sachschaden 6.000 EUR. Das Wild verendete noch an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell