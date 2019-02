Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus und entwendete Kennzeichentafeln

Eisenberg (ots)

Am Wochenende wurden gleich mehrere Delikte in Eisenberg angezeigt. So wurde die beiden Kennzeichentafeln eines Pkw Seat in der Biberacher Straße entwendet. Am Samstag zwischen 13:30 Uhr - 14:45 Uhr wurden ebenfalls beide Kennzeichentafeln eines VW in der Mühlbergstraße durch Unbekannte entwendet. Beide Fahrzeuge standen jeweils an der Straße in gut einsehbaren Bereichen. Ein weiterer Pkw wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Leipziger Gasse angegriffen. Hier brachen Unbekannte die Scheibenwischer ab.

Weiterhin wurde bekannt, dass Unbekannte bereits am Donnerstag zum Freitag einen Telefonverteiler in der Trebe / Gartenstraße umgeworfen und hierdurch beschädigt hatten.

In allen Fällen sucht die Polizei mögliche Zeugen. Hinweise bitte an die PI Saale-Holzland unter der Tel. Nr. 036428-640 (Stadtroda) oder 036691-750 (Eisenberg).

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell