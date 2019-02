Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 15.02.19, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 17.02.19, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Am 15.02.19, gegen 21:00 Uhr wurde durch Polizeikräfte in Apolda ein Kradfahrer festgestellt, welcher die Buttstädter Straße hinab rollte. Als der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete dieser und konnte kurze Zeit später gestellt werden. Bei der Flucht warf der Mann das Krad zu Boden und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Eine Überprüfung des 36-jährigen Fahrzeugführers ergab, dass dieser unter Drogen und Alkoholeinfluss stand (0,84 Promille) und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin wurde ermittelt, dass das Krad in zuvor aus einer Gartenanlage in der Nähe der Paul-Schneider-Straße entwendet wurde.

Am 16.02.19, gegen 12:00 Uhr ereignet sich in Ulrichshalben ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr die Kupferstraße auswärts Richtung B 87 und bog an der Kreuzung Hauptstraße nach rechts Richtung Darnstedt ab. In der anschließenden Rechtskurve geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich im Kurvenbereich mit einem entgegenkommenden Pkw. Verletzt wurde niemand, aber es entstand Sachschaden.

Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht von Donnerstag zur Freitag wurden durch unbekannte Diebe von einem Gebäude in der Straußstraße in Apolda zwei Kupferfallrohre entwendet.

Von Freitag zu Samstag wurde aus einem Keller in der Erfurter Straße auf unbekannte Art und Weise ein Kinderfahrrad entwendet. Es handelt sich hierbei um ein schwarzes Kinderfahrrad der Marke "Bliss" mit leuchtgrüner Aufschrift.

Zu beiden Sachverhalten sucht die Polizei noch Zeugen. Diese können sich in der Polizeiinspektion Apolda unter Tel.: 03644/5410 melden.

