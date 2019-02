Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Raub

Ein 48-jähriger Mann teilte gegen 20:50 Uhr über Notruf mit, dass er soeben vor seiner Wohnung in der Karlstraße beraubt wurde. Ein Unbekannter verlangte Geld, was er aber verneinte. Daraufhin schlug er mit einen Bolzenschneider den 48-Jährigen auf den Hinterkopf und entriss ihm einen Kasten mit alkoholfreien Bier. Anhand der Personenbeschreibung wurde nach den Täter gefahndet. In einem Getränkemarkt in der Heinrich-Heine-Straße soll der Gesuchte den Bierkasten bereits abgegeben haben. Durch einen Fahrgast wurde dann bekannt, dass am Goetheplatz in einem Bus eine männliche Person mit einem Bolzenschneider mehrere Fahrgäste bedroht. Weiterhin soll er sich im Bus vor Jugendlichen entblößt haben. Durch die eingesetzten Kräfte wurde die gesuchte Person, ein 29-Jähriger aus Weimar/Schöndorf, im Bus angetroffen. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 2,36 Promille.

Graffitis

Die Fassade eines Gebäudes der Bauhausuniversität in der Steubenstraße wurde von Dienstag zum Mittwoch beschmiert. Unbekannte Täter sprühten in einer Größe von 90cm x 155 cm vier Buchstaben mit blauer Farbe an die Fassade. Es entstand ein Schaden von circa 250 Euro.

Am Mittwoch wurden auch am Goethenationalmuseum auf dem Frauenplan Graffitis festgestellt. Unbekannte Täter beschmierten in roter und schwarzer Farbe eine Tür und eine Sohlbank an einem Fenster. Hier ist der Schaden noch nicht bekannt.

Einbruch

In der Nacht zum Mittwoch stiegen unbekannte Täter über ein Gerüst in ein Dachgeschoss auf der Baustelle am ehemaligen Krankenhaus in der Eduard-Rosenthal-Straße ein. Aus einem Raum wurde eine Tigersäge der Marke Makita und zwei dazugehörige Akkus entwendet. Der Wert der Säge beträgt circa 150 Euro.

Fehler beim Rangieren

In der Bad Berkaer Tiefengrubener Straße stieß am Mittwochvormittag eine 53-jährige Frau mit ihren Lkw beim Rangieren rückwärts gegen einen parkenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

