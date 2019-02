Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Mülltonnen gebrannt

Im Stadtgebiet von Weimar kam es in der Nacht zum Mittwoch zu 5 Mülltonnenbränden. Unbekannte Täter zündeten in der Neugasse, Windischenstraße und Hegelstraße die abgestellten Tonnen an. Durch die eingesetzten Polizeistreifen konnten die Brände mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte die Glutnester ab. An den Tonnen entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

Graffitis

In der Nacht zum Montag wurden im Treppenhaus und der Tiefgarage vom Schillerkaufhaus an den Wänden durch Unbekannt mehrere Graffitis angebracht. Die Beseitigung der Schmierereien wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Ebenfalls mit Graffiti beschmiert wurden die Treppenaufgänge vom Erdgeschoss bis 1. Etage, die automatisch öffnenden Türen und die Türen zu den Fahrstühlen in einem Büro-und Geschäftshaus am Goetheplatz. Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zum Dienstag in das frei zugängliche Gebäude. Im Außenbereich und auf der Rückseite sowie am Verbindungsweg zum Goetheplatz wurden ebenfalls mehrere Graffitis festgestellt. Die Beseitigungen der Schmierereien werden hier auf circa 5000 Euro geschätzt.

Schlägerei

Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten kam es am Dienstagabend in der Steubenstraße. Eine Gruppe von 10 Personen kam aus Richtung Ackerwand und pöbelte eine Gruppe vor dem Nahkauf an. Nach der verbalen Auseinandersetzung schlugen zwei Täter aus der größeren Gruppe auf die anderen ein. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen flüchteten zunächst die Personen. Sie konnten aber durch Nacheile der Einsatzkräfte gestellt werden. Zwei 17 und 18-Jährige wurden wegen Körperverletzung angezeigt.

Diebstahl am Pkw

An einem BMW X5 wurden in der Nacht zum Dienstag beide LED-Frontscheinwerfer ausgebaut. Dazu wurden durch die unbekannten Täter Löcher in die seitlichen Stoßfänger gebohrt und mit einer Stichsäge die Scheinwerfer komplett herausgesägt. Weiterhin wurden das Navigationsgerät und das Multifunktionslenkrad mitgenommen. Der Pkw war in der Friedrich-Nietzsche-Straße abgestellt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 12000 Euro.

Aufgefahren bei rot

Am Dienstagvormittag, gegen 09:45 Uhr, war ein 27-jähriger Fahrer mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße 7 von Weimar in Richtung Erfurt unterwegs. An der ampelgeregelten Kreuzung am Abzweig nach Hopfgarten fuhr er ungebremst auf einen haltenden Pkw Ford Ranger auf. Der 27-Jährige gab an, dass er kurz abgelenkt war und nicht bemerkte, dass die Ampel Rot zeigte. Glücklicherweise bleiben beide Fahrer unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 14500 Euro. Am VW entstand mit 11000 Euro Totalschanden.

