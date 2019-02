Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Saale-Holzland (ots)

Vorfahrt nicht beachtet

Am Freitagvormittag fuhr eine 56jährige Daciafahrerin in der Jenaer Straße in Eisenberg in den Kreisverkehr ein, ohne auf einen im Kreisverkehr fahrenden und bevorrechtigten Pkw Nissan zu achten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Samstag gegen Mittag befuhr ein Pkw VW die Landstraße von Jena in Richtung Eisenberg und wollte Höhe Anschlussstelle Eisenberg zur BAB 9 nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Dies übersah die nachfolgende 24jährige Fahrerin eines Pkw Ford und fuhr auf. Der Fahzeugführer des Pkw VW wurde leicht verletzt.

