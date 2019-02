Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 08.02.19, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 10.02.19, 06:00 Uhr

Einbruch in Kleingartenanlage - die Polizei sucht Zeugen

Das Vereinsheim der Kleingartenanlage "Gute Hoffnung" wurde in der Zeit von Freitagnachmittag bis zum Samstagmorgen von Unbekannten gewaltsam geöffnet. Dabei wurden Schäden in Höhe von 1500,-EUR verursacht. Anschließend wurde Werkzeug im Wert von 200,-EUR entwendet. Wer hat im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter Tel.- Nr. 03644/541-0 entgegen.

Am frühen Freitagnachmittag stoppten Polizeibeamte einen jungen Autofahrer in der Lessingstraße für eine Verkehrskontrolle. Während die Beamten die zahlreichen Umbauten am Fahrzeug in Augenschein nahmen, erzählte der Fahrer überzeugt, dass er niemals unter Einfluss berauschender Mittel fahren würde. Nachdem ein Drogenschnelltest zu einem anderen Ergebnis kam, fiel dem jungen Mann ein, dass er ggf. doch in der jüngeren Vergangenheit Cannabis konsumiert hätte. Nach einer Blutentnahme wurde der junge Mann zu Fuß und ohne Fahrzeugschlüssel nach Hause geschickt. Ihn erwarten nun eine Anzeige und ein Fahrverbot.

