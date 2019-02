Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht ID Jena 08.-10.02.

Jena (ots)

Sachbeschädigungen Am Sonntag, den 10.02.2019, gegen 00:45 Uhr wurde in Jena, Lutherstraße 57, die äußere Scheibe der Verglasung der Eingangstür beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 150 EUR.

Einbrüche in Gartenanlagen In Jena, Oßmaritzer Straße Gartenanlage "Unter dem Cospoth", gab es mehrere Gartenlaubeneinbrüche. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu mehreren Gärten. Hier wurden die Lauben aufgebrochen. Zu etwaigem Beutegut könnten derzeit keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Kellereinbrüche

Auch am Wochenende vom 08.02.19 bis 10.02.19 verzeichnete die Jenaer Polizei eine Vielzahl von Kellereinbrüchen. Insbesondere waren Keller in Jena in der Binswangerstraße und Werner-Seelenbinder-Straße betroffen. Hier wurden diverse Kellerboxen aufgebrochen und durchsucht. Augenschein wurde nichts entwendet. Es wurde hier für mehrere hundert Euro Schaden verursacht.

Auch in der Zeitzer Straße in Jena wurde am Wochenende ein Keller aufgebrochen. Neben dem verursachten Sachschaden entwendeten der oder die Täter zwei hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von 6500,- Euro.

Sollte es Personen geben, welche im Zusammenhang der Sachverhalte, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Jena unter der 03641-810

