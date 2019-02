Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Postzustellerin angefahren und dann geflüchtet

Jena (ots)

Am Dienstag gegen 10:30 Uhr wurde auf der Kastanienstraße vor dem Hauseingang Nr. 11 eine Postzustellerin von einem PKW erfasst und zu Boden geschleudert. Ohne sich um die junge Frau zu kümmern, fuhr der Autofahrer weiter in Richtung Erlanger Allee. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz, mit dem die Frau in die Zentrale Notaufnahme gebracht wurde. Sie erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Der PKW des Unfallverursachers ist schwarz. Wer hat den Unfall gesehen und kann weitere Angaben zu dem Auto beziehungsweise zu seinem Fahrer machen? Hinweise erbeten an die Polizei in Jena unter Tel. 03641-81 1123.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell