LPI-J: Meldung für Jena

Jena (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend in Jena-Zwätzen. Ein Toyota-Fahrer befuhr die Brückenstraße und wollte anschließend auf die Kreuzung zur Naumburger Straße auffahren. Er fuhr langsam in den Kreuzungsbereich ein, übersah dabei einen Fahrradfahrer, der -ordnungsgemäß beleuchtet- stadtauswärts unterwegs war. Der Radfahrer versuchte, dem Toyota auszuweichen, indem er ein wenig nach links lenkte. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Es wurde zunächst angenommen, dass der Radfahrer leichte Verletzungen erlitten hatte. Deshalb wurde ein Rettungswagen dazu gerufen. Der zuständige Arzt stellte jedoch fest, dass der junge Mann Glück im Unglück gehabt hatte und unverletzt geblieben war. Am Fahrrad entstand Sachschaden, das Vorderrad wurde beim Zusammenstoß verbogen. Auch am Bus entstand ein Lackschaden.

