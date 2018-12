LPI-J: Medieninformation Inspektionsdienst Jena

Jena (ots) - Die Polizei empfiehlt erhöhte Wachsamkeit beim Besuch des Weihnachtsmarkts

Am Freitagabend wurde das Portemonnaie einer jungen Frau direkt aus ihrem Rucksack entwendet, während sie sich auf dem Markt aufhielt. Den Rucksack trug sie dabei auf dem Rücken. Aufgrund des Besucherandrangs wurde der Täter bei der Tat nicht beobachtet.

Die Polizei sucht Zeugen!

Gegenüber des Optischen Museums in der Carl- Zeiss- Straße schlugen Unbekannte in der Zeit von Freitag, 19:45 Uhr bis Samstag, 01:45 Uhr die Heckscheibe eines geparkten Pkw Mercedes ein.

Am Samstag in der Zeit von 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr überstieg eine unbekannte Person den Zaun eines Pflegeheims in der Karl- Marx- Alle und zerstörte scheinbar wahllos Gegenstände im Gartenbereich. Es entstand etwa 500,- EUR Sachschaden. Wer hat in dieser Zeit etwas Verdächtiges gesehen oder gehört? Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 811125 entgegen.

