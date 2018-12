LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 09.12.2018

Weimar (ots) - Landfriedensbruch

Ein Zwischenfall am Sonntagmorgen führte zu einem größeren Einsatz der Weimarer Polizei. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Weimarer Weihnachtsmarktes bemerkten gegen 02:40 Uhr mehrerer Personen, die am Theaterplatz in eine Ecke urinierten und Fahrradständer umwarfen. Als die vor Ort befindlichen Sicherheitsdienstmitarbeiter die Personen ansprechen und belehren wollten, entfernte sich die Personengruppe. Dem Sicherheitsdienst gelang es eine der Person festzuhalten. Daraufhin kamen ca. 12 bis 15 Personen zurück und mehrere der Personen traten auf einen Sicherheitsdienstmitarbeiter ein. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte flüchtete die Personengruppe zum Hauptbahnhof und stiegen in einen Zug. Mit Hilfe von Unterstützungskräften anderer Dienststellen gelang es, die Identität der Personen zu klären.

Es wurde Anzeige wegen des Verdachtes des Landfriedensbruches erstattet. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Jena übernommen.

Trickdiebstahl

Ein 69-jähriger Weimarer wurde am Freitagnachmittag Opfer eines Trickdiebstahls. Eine unbekannte Frau sprach ihn zunächst in der Geleitstraße an und fragte nach der Uhrzeit. Er entblößte seine Armbanduhr und teilte der Frau die Zeit mit. Die Frau sprach ihn kurz darauf nochmals an, um sich überschwänglich zu bedanken und umarmte das arglose Opfer. Kurze Zeit später stellte der Herr fest, dass seine Armbanduhr im Wert von ca. 5.000 Euro von seinem Arm verschwunden ist.

Die mutmaßliche Täterin wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, ca. 160cm groß, südeuropäische Erscheinung, dunkle Haare und dunkle Augen, sie sprach gebrochen Deutsch. Weiterhin trug sie eine auffällige bunte Mütze.

Wer kann Hinweis zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Weimarer Polizei (Tel. 03643-882 0) zu melden.

Sachbeschädigung

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr erhielt die Weimarer Polizei die Information, dass in der Jahnstraße in Weimar ein Mann mit einer Stange auf parkende Fahrzeuge einschlägt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Person unerkannt flüchten. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte an insgesamt sieben parkenden Pkw´s die Front- bzw. Heckscheiben beschädigte. Der Tatort erstreckt sich von der Jahnstraße über die Paul-Schneider-Straße bis in die Böhlaustraße. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20-30 Jahre alt, 1,75m bis 1,80m groß, schwarze Bekleidung. Wer kann Hinweis zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Weimarer Polizei (Tel. 03643-882 0) zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr wurde die Weimarer Polizei zu einem Unfall auf der B7 zwischen Weimar und Süßenborn gerufen. Eine 81-jährige Apoldaerin war mit ihrem Pkw Nissan in einer Rechtskurve aus unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Dieser vermeintliche "Bagatellunfall" stellte sich jedoch etwas komplizierter dar, als erwartet. Die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten wurden stutzig, da zwischen dem rechte Radkasten und der Beifahrertür des Unfallfahrzeuges eine fremde Kennzeichentafel steckte.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die ältere Dame kurz zuvor am Lindenberg in Weimar in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen in einer Einfahrt parkenden Pkw Skoda touchierte. Nach dieser Kollision setzte sie ihre Fahrt fort, bis diese im Straßengraben auf der B7 endete. Bei der Kollision mit dem parkenden Pkw wurde dessen Kennzeichentafel abgerissen. Es handelte sich um das Kennzeichen, dass die Beamten am Fahrzeug der Unfallverursacherin fanden.

Personen wurden bei diesem Unfall nicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Unfall mit Personenschaden

Ein weiterer Unfall ereignete sich am späten Freitagnachmittag gegen 17:40 Uhr in Großschwabhausen. Eine 41-jährige Skodafahrerin missachtete beim Abbiegen von der Döbritscher Straße auf die L1060 die Vorfahrt eines aus Richtung Isserstedt heranfahrenden Pkw VW. Es kam auf der Kreuzung zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Pkw VW verletzte sich bei diesem Unfall leicht. Der Sachschaden an beiden Pkw´s wird jeweils auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Carl, POK

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell