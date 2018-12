LPI-J: Baumaschine in Hermsdorf entwendet

Jena (ots) - In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in Hermsdorf einen Vibrationsverdichter. Das Gerät zum Verdichten von Bauuntergründen war in einem Rohbau in der Robert- Friese-Straße abgestellt und mit einer Kette gesichert. Die Täter stahlen zudem noch ca. 100 Liter Diesel aus Baufahrzeugen, sodass sich der Gesamtschaden auf ca. 2.200 Euro beläuft.

