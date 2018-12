LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots) - Kurz vor 10:00 Uhr, am 06.12.2018 befuhr der Fahrer eines Pkw VW die Wilhelmstraße in Apolda, in Richtung Lessingstraße. Hier wollte er vor einem parkenden Pkw Opel vorwärts einparken. Dabei stieß er mit dem Opel zusammen. An beiden Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von 1.000 EUR. Verletzt wurde niemand.

Der Fahrer eines Transporters befuhr am Mittag des 06.12.2018 die Herderstraße in Apolda, in Richtung Lessingstraße, wollte rückwärts vor einem abgestellten Pkw Skoda einparken und stieß dabei mit dem Skoda zusammen, Sachschaden 100 EUR. Verletzt wurde niemand.

