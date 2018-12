LPI-J: Zigarettenautomaten gesprengt - Kripo Jena bittet um Mithilfe

Apolda (ots) - In Apolda wurden Nacht zum Donnerstag zwei Zigarettenautomaten aufgesprengt. Der Erste um 20.45 Uhr in der Erfurter Straße, der Zweite 02.45 Uhr in der August-Berger-Straße. In beiden Fällen wurde der Automat zerstört. Ob die Täter an das Geld und die Zigaretten kamen, steht aber noch nicht fest und muss erst mit dem Betreiber geklärt werden. Der Schaden beträgt in beiden Fällen mehrere Tausend Euro allein an den Automaten. In der August-Berger-Straße wurden außerdem noch zwei Autos mit beschädigt. Wer hat etwas bemerkt und die Täter vielleicht gesehen? Um Hinweise bittet die Polizei in Apolda unter Tel. 03644-5410.

