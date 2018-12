LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots) - 3.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall in der Nacht zum Donnerstag auf der Stadtrodaer Straße. Ein VW-Fahrer war stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt nach Lobeda-Ost verlor der 27-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Leitpfosten und anschließend gegen einen Lichtmast. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab 2,33 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, es wurde abgeschleppt.

Eine rote Ampel übersah ein Autofahrer am Mittwochnachmittag an der Kreuzung am Stadion. Der 85-Jährige befuhr mit seinem Ford die Stadtrodaer Straße stadteinwärts. Für ihn zeigte die Ampel am Stadion "rot". Das Lichtzeichen hatte der Mann offensichtlich nicht erkannt. Er fuhr weiter und stieß dabei mit einer Fahrradfahrerin zusammen, der gerade bei grüner Fußgängerampel die Stadtrodaer Straße überqueren wollte. Die Radfahrerin stürzte und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand etwa 1.700 Euro Sachschaden.

Am Mittwochnachmittag um 14.00 Uhr in Isserstedt zu einem Verkehrsunfall. Eine Ford-Fahrerin befuhr die B7 in Richtung Jena. Etwa 200 Meter nach dem Kreisverkehr wollte sie nach links abbiegen um ihr Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Toyota-Fahrer und stieß frontal mit diesem zusammen. Es entstand etwa 13.000 Euro Sachschaden, beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

