LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 06.12.2018

Apolda (ots) - Am Vormittag des 05.12.2018 befuhr der Fahrer eines Pkw Rover die Landstraße von Bad Sulza in Richtung Auerstedt. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein Pkw Ford aus Richtung Auerstedt entgegen. Nach Aussagen der Ford-Fahrerin stand die Sonne sehr niedrig, wodurch sie geblendet wurde. Hierbei geriet sie nach der Ortslage Auerstedt zu weit nach links auf die Fahrbahn und kollidierte dabei mit dem entgegen kommenden Rover. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt und begaben sich zur ärztlichen Versorgung ins Apoldaer Klinikum. An den Fahrzeugen entstanden Unfallschäden in Höhe von 16.000 EUR.

Gegen 10:30 Uhr, am 05.12.2018 beachtete der Fahrer eines Daimler Sprinter in Eckolstädt, an der Kreuzung Hautstaße / Wilsdorfer Straße die Vorfahrt der Fahrzeugführerin eines Pkw Passat nicht, in dessen Folge es zu einem Zusammenstoß kam. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen werden auf 10.000 EUR beziffert.

Zwei Männer, 28, staatenlos, und 31 Jahre, deutsch, gerieten kurz nach 16:30 Uhr, am 05.12.2018 auf dem Apoldaer Darrplatz in Streit. In der weiteren Folge kam es zu einer wechselseitigen Bedrohung. Die eingesetzten Polizeibeamten trennten die beiden Streithähne und leiteten entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.

