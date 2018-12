LPI-J: Presse Weimar 05.12.2018

Weimar (ots) - Geschwindigkeitskontrolle

In Weimar-West, Moskauer Straße, wurde durch zwei Beamte des Kontaktbereichsdiensts am Dienstag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die Kontrolle fand in der Zeit von 10:30 bis 12:00 Uhr statt. Die stationäre Verkehrskontrolle wurde unter Zuhilfenahme des Messgerätes LAVEG im 30 km/h Bereich durchgeführt. Das Ergebnis der Kontrolle ergab zwei Bußgelder und ein Fahrverbot. Die höchste Geschwindigkeit betrug 65 km/h. Verwarngeld wurde 11-mal ausgesprochen.

Fehler beim Einparken

Zu einen Unfall kam es am Dienstag, gegen 10:15 Uhr, in der Lisztstraße / Trierer Straße. Eine 66 Jahre alte Frau wollte mit ihren Hyundai am rechten Fahrbahnrand einparken. Dabei touchierte sie einen bereits dort parkenden Renault. Es entstanden Beschädigungen an der vorderen Kennzeichentafel. Der Schaden wird mit 20 Euro beziffert.

Diebstahl einer Geldbörse

Zu einen Diebstahl von einer Geldtasche kam es am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, auf den Goetheplatz in Weimar. Ein 69 Jahre alter Mann ist in den Bus nach Weimar-Nord eingestiegen. Es kam zu einen starken Gedränge. Im Bus stellte er fest, dass seine Geldbörse nicht mehr da ist. In der Geldtasche befanden sich mehrere wichtige Karten. Anschließend suchte der Mann die Polizei auf und zeigte den Diebstahl an.

Ladendiebstahl

Zu einen Ladendiebstahl kam es am Dienstag um 14:35 in der Erfurter Straße "Edeka-Markt". Ein 29 Jahre alter Mann entwendete ein Toast-Käse im Wert von 99 Cent. Er wurde vom Personal per Videoüberwachung beobachtet und dann darauf hin angesprochen. Es erfolgte durch die Polizei eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell