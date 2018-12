LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 05.12.2018

Apolda (ots) - Kurz vor 14:00 Uhr, am 04.12.2018 befuhr der Fahrer eines Lkw Iveco die Landstraße von Oberreißen in Richtung Pfiffelbach. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein Lkw MAN aus Richtung Pfiffelbach entgegen. Nach ersten Erkenntnissen und auf Grund mangelnder Sorgfalt beider Fahrzeugführer, kam es beim aneinander vorbeifahren zur Berührung der jeweils linken Außenspiegel der Fahrzeuge, wodurch diese beschädigt wurden, Sachschaden 400 EUR.

In den Abendstunden des 04.12.2018 befuhr der Fahrer eines Pkw Ford in Apolda die Alzendorfer Straße zur B87. Aufgrund seines Alkoholgenusses kam er bei einem Anwesen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem ordnungsgemäß geparkten VW T5 zusammen. Im Anschluss verließ er sein Fahrzeug. Beim Eintreffen der Polizei gab er sich nur zögerlich als Fahrzeugführer und Unfallverursacher zu erkennen. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden in Höhe von 11.000 EUR. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet, die Blutentnahme im Apoldaer Klinikum durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell