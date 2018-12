LPI-J: Kriminalpolizei sucht Umweltverschmutzer

Kahla (ots) - Unbekannte leiteten am 22.November in Kahla mehrere Liter Öl oder Kraftstoff in das Abwassersystem ein und verschmutzten so die Saale auf einer Länge von 2,4 km. Die eingesetzte Feuerwehr errichtete nach Bekanntwerden des Vorfalls eine Ölsperre, sodass die weitere Verbreitung des Schadstoffes verhindert werden konnte. Welche Schäden die Verunreinigung in der Tier- und Pflanzenwelt angerichtet hat, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Als Einlassstelle wird ein Gully in der Straße "Im Camisch" außerhalb der dortigen Lebensmittelfirma angenommen. Dort soll sich vor ein paar Wochen eine Baustelle befunden haben.

Wer kann Hinweise zu den möglichen Verursachern der Verschmutzung der Saale geben? Diese Hinweise werden in der Polizeiinspektion Saale-Holzland in Stadtroda unter der Rufnummer 036428-640 entgegengenommen.

